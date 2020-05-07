Клуби сподіваються, що УАФ оплачуватиме тестування на коронавірус

Основний тест на коронавірус коштує 4 тисячі гривень.

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран розповів ua-football.com про тестування на коронавірус перед матчами УПЛ.

«Один простий експрес-тест коштує 500 гривень, але він не дає достовірної інформації. А основний – 4 тисячі. Це величезні витрати. А робити потрібно не лише гравцям, але і тренерам, обслуговуючому персоналу. Тому, сподіваємося на матеріальну допомогу від футбольної організації.

УАФ зобов'язана взяти це до уваги, якщо вони хочуть зібрати шість команд в одному місті. Думаю, ще є час, і, можливо, не потрібно поспішати. Є час закінчити чемпіонат до початку серпня. Розумію, що потрібно дати футболістам відпочинок до наступного старту чемпіонату», - сказав Шаран.

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УПЛ спільно з УАФ і Міністерством охорони здоров'я розробляє протокол безпеки для відновлення чемпіонату. Головний пункт протоколу – проведення матчів без глядачів. Також перед кожним матчем футболісти проходитимуть тест на коронавірус.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Його перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» на третій позиції, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами. Поновлення сезону УПЛ планується на 30 травня.

Фото: Укрінформ