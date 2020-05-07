Перед кожним матчем УПЛ гравці проходитимуть тест на коронавірус

Клубам рекомендуватимуть використовувати при виїздах три автобуси, бронювати готель лише під одну команду, використовувати кілька роздягалень на стадіоні.

УПЛ спільно з УАФ і Міністерством охорони здоров'я розробляє протокол безпеки для відновлення чемпіонату. За основу візьмуть і адаптують протоколи європейських країн, зокрема Німеччини та Італії, повідомляє Meta-ratings.

Головний пункт протоколу – проведення матчів без глядачів. Всі футболісти та працівники клубів поза змаганнями повинні використовувати антисептики, маски і рукавички.

Перед кожним матчем футболісти проходитимуть тест на коронавірус. Клубам рекомендуватимуть використовувати при виїздах три автобуси, бронювати готель лише під одну команду, використовувати кілька роздягалень на стадіоні.

Гравці і тренерський штаб повинні дотримуватися відстані мінімум 1,5 метра на лавці запасних. Також рекомендуватимуть не святкувати спільно голи.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Його перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» на третій позиції, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами. Поновлення сезону УПЛ планується на 30 травня.

Фото: Укрінформ