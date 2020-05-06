Юрченко про догравання турів УПЛ у Києві: У всіх мають бути рівні умови

Футбольний хавбек луганської "Зорі" Владлен Юрченко не підтримує ідею проведення турів чемпіонату України, що залишилися у Прем'єр-лізі, в одному місті. Матчі першої шістки можуть дограти в Києві.

В ефірі програми #ЗалішайсязФутболом на телеканалі "Футбол" гравець підкреслив, що за такої ситуації не всі команди матимуть рівні умови.

"У нас ще ніхто не говорив про це, але я проти такого варіанту. Якщо з аеропортами будуть проблеми, тоді інша розмова. Але моя думка - або всі граємо в рівних умовах, або закінчуємо чемпіонат, якщо не можемо грати через карантин. Виходить так, що одні грають удома, а нам потрібно їздити або перебувати незрозуміло де. У нас тут є всі умови для відновлення і тренувань. У "Динамо" і "Шахтаря" є своя база, але нас хіба туди пустять? Ні, звичайно", - заявив Юрченко.

На вимушену перерву через пандемію коронавірусу "Зоря" пішла на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату України (46 очок), випереджаючи київське "Динамо" за рахунок переваги в особистих зустрічах.

Фото: zarya-lugansk.com.