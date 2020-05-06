36-річний Роббен може відновити футбольну кар'єру

Ексхавбек мюнхенської "Баварії" та національної збірної Нідерландів Арʼєн Роббен отримав пропозицію про відновлення футбольної кар'єри від бразильського клубу "Ботафого".

Запросити 36-річного гравця запропонував віцепрезидент команди з Ріо-де-Жанейро Рікардо Ротенберг, повідомляє бразильське видання Globo Esporte.

"Для мене він був кращим гравцем чемпіонату світу 2014 року. Мессі - на другому місці. Роббен - мій кумир, він чудовий футболіст. Є ризик, оскільки він довго не грав. Але Арьєну було приємно дізнатися про інтерес "Ботафого", - заявив Ротенберг .

Роббен завершив кар'єру минулого року. Окрім "Баварії", виступав за "Гронінген", ПСВ, "Челсі" та "Реал".

Фото: globoesporte.