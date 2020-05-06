Ісландський гравець "Колоса": Україна незабаром може стати топ-збірною

Футбольний форвард ковалівського "Колоса" Арні Вільг'яльмссон поділився думкою про збірну України.

В інтерв'ю виданню Tribuna.com гравець зробив прогноз, що найближчими рокаи українська національна комнада може стати топ-збірною.

"Населення Ісландії 325 тисяч чоловік. В Україні - 42 мільйони. Упевнений на 100 відсотків, що у вас є 325 тисяч футболістів. Але ще потрібна віра у свої сили і командний дух. В Україні багато хороших гравців. Але іноді вони думають багато про себе і свою гру. Кажу тут не лише про українців, але взагалі про всіх. Я гравець атаки і люблю забивати. А маю думати, щоб команда забила і виграла матч. Це буде добре для всіх. Особливо це стосується матчів збірної, адже ви граєте за країну і її людей. Але Україні немає про що хвилюватися. Ваша команда напряму вийшла на Євро-2020. Шевченко виконав дуже хорошу роботу. Україна може стати топ-збірною найближчими роками", - заявив Вільг'яльмссон.

Читайте також: Футбольний сезон в Угорщині поновиться 23 травня

Нагадаємо, до виступів в "Колосі" форвард збірної Ісландії грав за одеський "Чорноморець" (12 матчів, 7 голів). За ковалівський клуб провів 9 ігор (3 голи).

Фото: koloskovalivka.com.