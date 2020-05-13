Ексзаступника глави МНС судитимуть за мільйонні розтрати

Ексзаступник міністра з надзвичайних ситуацій постане перед судом за розтрату понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні.

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Слідство встановило, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно з угодою, 3420 кв. м житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

"Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області", - повідомили у ДБР.

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Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області, на 23,7 мільйона гривень менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

Так, у разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.