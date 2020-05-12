Антикорупційний суд не продовжив Микитасю запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який є підозрюваним у справі про заволодіння майном Нацгвардії на понад 80 млн грн.

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

"У вівторок, 12 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього президента державної корпорації. Нагадаємо, термін їх дії сплив ще у квітні", - йдеться у повідомленні.

Раніше у НАБУ і САП заявили про завершення розслідування у цій справі.

Як повідомляв Укрінформ, слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

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Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і постановив стягнути з колишнього народного депутата, експрезидента компанії "Укрбуд" Максима Микитася в дохід держави 80 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.