Суд не продовжив запобіжний захід Федині

Народний депутат Софія Федина заявила, що Печерський райсуд Києва не продовжив їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це вона написала у Facebook.

«Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули», - зазначила вона.

Федина поінформувала, що ДБР надало документ, згідно з яким досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершено, і що «достатньо доказів для обвинувального акту і передачі справи в суд».

Федина також виклала фотокопії цього документа та рішення суду щодо непродовження їй запобіжного заходу.

Вона поінформувала, що слідчий анонсував клопотання про обрання їй нового запобіжного заходу.

Водночас, за словами Федини, "судовий розгляд по суті за законом має бути у Львові".

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Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.