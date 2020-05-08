Суд відмовив у продовженні запобіжного заходу Звіробій

Печерський районний суд міста Києва відмовив прокурорам у продовженні запобіжного заходу для волонтерки Марусі Звіробій.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

"Сьогодні слідча суддя Печерського суду повернула прокуророві у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов’язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного запобіжного заходу у цій "надзвичайно складній справі", - зазначив він.

Як йдеться у тексті ухвали, клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Олександра Декайла суд прокурору повернув, а сама ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше інша фігурантка справи нардеп Софія Федина повідомила, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження ще на 2 місяці строків слідства у справі.

За її словами, слідчий ДБР у суді просив на три місяці продовжити строки досудового слідства.

Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

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Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.