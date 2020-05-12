Україні вже зараз бракує внесків до Пенсійного фонду, далі буде важче - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила на необхідності запровадження накопичувальної системи з посильними внесками, які сплачуватимуть працівник та роботодавець.

Про це урядовець сказала на зустрічі з питань накопичувальної системи пенсійного страхування, повідомляє пресслужба відомства.

«Україна входить в ТОП-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі. Внесків працюючих і зараз недостатньо для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів, а надалі ситуація погіршуватиметься. На нашу думку, розумної альтернативи запровадженню другого рівня пенсійної системи не існує. Тому нам необхідно запровадити накопичувальну систему з посильними внесками, які сплачуватимуть працівник та роботодавець. Додатково така система сприятиме детінізації зайнятості. Досягнути успіху можливо лише в рамках тісного діалогу між державою та сторонами працівників та роботодавців, ми маємо знайти баланс інтересів», - сказала Лазебна.

За її словами, має бути вибудувана комплексна програма з чітким алгоритмом дій задля гідного пенсійного забезпечення громадян України.

Зазначається, що на зустрічі сторони дійшли згоди з питань стратегічного підходу до вирішення проблеми підвищення співвідношення розміру пенсії до отримуваної заробітної плати в майбутньому шляхом введення обов’язкової накопичувальної системи.

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Окрім того, домовилися опрацювати всі пропозиції в рамках робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.