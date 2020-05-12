"Весна на граніті": на Банковій вимагають включити ветеранів АТО у Мінські переговори

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Укрінформ
Біля Офісу Президента проходить акція «Весна на граніті», на якій вимагають включити ветеранів АТО у переговорний процес у Мінську.

На місці події зібралося близько двох десятків осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, як зазначалося у анонсі акції, учасники заходу вимагають створення контролюючого органу – Ради ветеранів, яка матиме голос у виборі внутрішньо переміщених осіб до консультативної ради Мінська.

Активісти тримають у руках таблички з написами «Вимагаємо створити дорадчий орган з ветеранів та експертів для переговорів у Мінську».

Акція "Весна на граніті"/ Фото: Геннадій Мінченко

Також серед інших вимог, які активісти написали на табличках - «Припинити відступ українських військ під маскою т. зв. «розведення», «Звільнити А. Єрмака за підпис 11.03.2020 і притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 111 ККУ «державна зрада», «звільнити А. Авакова», «Звільнити І. Венедіктову за злиття справи Каті Гандзюк», «Припинити репресії військових добровольців» та інші.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань). Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

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