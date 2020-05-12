"Весна на граніті": на Банковій вимагають включити ветеранів АТО у Мінські переговори

Біля Офісу Президента проходить акція «Весна на граніті», на якій вимагають включити ветеранів АТО у переговорний процес у Мінську.

На місці події зібралося близько двох десятків осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, як зазначалося у анонсі акції, учасники заходу вимагають створення контролюючого органу – Ради ветеранів, яка матиме голос у виборі внутрішньо переміщених осіб до консультативної ради Мінська.

Активісти тримають у руках таблички з написами «Вимагаємо створити дорадчий орган з ветеранів та експертів для переговорів у Мінську».

Акція "Весна на граніті"/ Фото: Геннадій Мінченко

Також серед інших вимог, які активісти написали на табличках - «Припинити відступ українських військ під маскою т. зв. «розведення», «Звільнити А. Єрмака за підпис 11.03.2020 і притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 111 ККУ «державна зрада», «звільнити А. Авакова», «Звільнити І. Венедіктову за злиття справи Каті Гандзюк», «Припинити репресії військових добровольців» та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань). Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).