Відсутня вентиляція і захист: судмедексперти у Тернополі роблять розтин у дворі за моргом

Судмедексперти з Тернополя ризикують захворіти на коронавірус, працюючи над розтинами трупів в одному із моргів обласного центру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші фахівці працюють у будівлі моргу на території психоневрологічної лікарні, де у час пандемії немає всього необхідного для безпечної роботи. Йдеться, зокрема, про потужну вентиляцію. Хоча судмедексперти і не роблять розтинів тіл пацієнтів із коронавірусом, був випадок, коли вони, аби якось убезпечитися від можливого зараження, робили розтин тіл у спеціальному мішку, у дворі, за моргом», - розповів кореспонденту агентства начальник Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Юхимець.

Як стверджує Юхимець, працівникам очолюваної ним установи, де працює 80 осіб, не вистачає необхідних індивідуальних засобів захисту.

Персоналу навіть доводилося замовляти пошиття захисних багаторазових комбінезонів для тих, хто працює із тілами.

Щоправда, два тижні тому обласному бюро судмедекспертизи було передано 20 одноразових комбінезонів та 120 захисних масок, що недостатньо для безпечної роботи спеціалістів бюро судово-медичної експертизи.

На сьогодні Тернопіль - чи не єдиний обласний центр України, де немає судово-медичного моргу, що певним чином ускладнює роботу судмедекспертів.

Як повідомлялося, напередодні агенція AP NEWS опублікувала фото, де у Тернополі судмедексперти працюють на відкритому повітрі на порозі моргу, нарікаючи на відсутність там необхідних фільтрів та вентиляції.

За повідомленням обласного лабораторного центру, станом на 12 травня на Тернопільщині зареєстровано 1021 випадок захворювань на коронавірус, 20 летальних випадків, 362 особи одужали.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтвержено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.