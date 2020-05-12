Безкоштовні ПЛР-тести не роблять за бажанням і без симптомів – Степанов

Алгоритмом Міністерства охорони здоров'я не передбачено безкоштовне ПЛР-тестування на коронавірус за особистим бажанням людини і без відповідних на це рекомендацій.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, і, окрім того, вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту є виключно бажанням, то в нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що обов'язковому безкоштовному тестуванню, підлягають люди, в яких є симптоми коронавірусу, та люди, які мали контакти і захворілими на коронавірус. Також тестуванню підлягають медичні працівники, які працюють із хворими, вони тестуються раз на п'ять днів.

Також тестуються всі хворі на пневмонію, незалежно від перебігу цієї хвороби та незалежно від симптоматики.

За словами Степанова, зараз почали тестувати працівників Нацполіції та Нацгвардії, які мають великий ризик зараження.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.