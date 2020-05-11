У Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess - МЗС

У Нідерландах знайшли мертвою українську громадянку, члена екіпажу судна Regal Princess, тіло виявили у порту міста Роттердам.

Про це повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Нідерланди. 10.05.2020 у м. Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна", - зазначив Погорельцев.

За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть українки сталася внаслідок самогубства. Тіло загиблої доправлено до місцевого моргу.

За інформацією Погорельцева, родичі померлої повідомлені про факт смерті.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Як повідомлялося, цього ж дня у Мексиці знайдено мертвим українського моряка вантажного судна Panamax Alexander.