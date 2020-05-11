У Мексиці знайшли мертвим українського моряка - МЗС
Про це повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
"Мексика. 10.05.2020 до Посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту м.Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна «Panamax Alexander» (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України – члена екіпажу судна. Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію порту м.Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби Військово-морського флоту Мексики. Цього ж дня, 10 травня ц.р., тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками", - розповів Погорельцев.
Він повідомив, що за даним фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування.
Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України.
Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Мексиці.