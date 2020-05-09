З Кувейту в Україну спецрейсом вилетіли 46 громадян

В Україну спецрейсом кувейтської авіакомпанії «Jazeera Airways» за маршрутом Кувейт-Київ відправили 46 громадян України, які висловили бажання повернутися на Батьківщину.

Про це інформує Посольство України у Кувейті у Facebook.

«Сьогодні, 09.05.2020 р., о 12:00, за результатами домовленості з кувейтською стороною, спеціальним рейсом кувейтської авіакомпанії «Jazeera Airways» за маршрутом Кувейт-Київ відправлено 46 громадян України, які висловили бажання повернутися на Батьківщину», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що всі пасажири обрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання та встановили додаток «Дій вдома».

У посольстві також подякували МЗС України та Jazeera Airways за співпрацю і підтримку в організації репатріації українців.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

Фото: Посольство України в Кувейті, Фейсбук