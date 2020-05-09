В Україну евакуаційними рейсами повернулися ще 700 громадян

Літаками з Німеччини, Нідерландів, Єгипту та Великої Британії до аеропорту «Бориспіль» у п’ятницю прибули майже 700 українців.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв п’ять авіарейсів з пасажирами – з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили на в’їзд майже 700 громадян України, які прибули цими літаками», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. «Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», - поінформували у МВС.

Наголошується, що усі без виключення пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Уточнюється, що внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.

У МВС також зазначили, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

Фото: mvs.gov.ua