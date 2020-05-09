Венедіктова вибачилась за пісню Льва Лещенка у своєму дописі про День перемоги над нацизмом

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка для привітання з Днем перемоги над нацизмом використала пісню російського співака Льва Лещенка «День победы», видалила посилання на неї в YouTube і вибачилася перед тими, кого образила цим посиланням.

Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Посилання видалила - всі, кого ним образила, приношу вибачення», - написала вона.

При цьому власне уривок тексту пісні Венедіктова залишила на своїй сторінці у Facebook.

Як заявила Венедіктова, ця пісня - символ перемоги над фашизмом.

«Пісня 1975 року - це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лєщенко - не символ. РФ - страна-агресор. І Крим - український. Не треба маніпулювати. Сьогодні світлий день пам‘яті загиблим. Мої діди повернулись. Я святкую Перемогу над фашизмом. Із святом, друзі! Ніколи знову», - зазначила генпрокурор.

Як повідомлялося, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016 року. Воно прийшло на зміну радянському святу «День перемоги у Великій Вітчизняній війні», яке святкували в СРСР.

Російський співак Лев Лещенко підтримав анексію Росією українського Криму в 2014 році.