Захисні маски, кепки та прапори: поліція Запоріжжя припинила «комуністичне» виробництво

У Запоріжжі в ніч на 9 травня правоохоронці із залученням співробітників УСБУ провели санкціоновані обшуки в приміщенні представника однієї з російських неурядових структур і вилучили заборонену символіку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

«В ході обшуків вилучено більш як 1200 екземплярів газети «Полк Победы 1945-2020», близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів з написами «Полк победы» та «75 лет Великой победы», більш як 90 червоних стрічок з зображенням «Серп молот», понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки з зображенням «Серп молот», флеш-носії, 13 системних блоків, понад 250 печаток різних підприємств, чорнові записи. Також правоохоронці вилучили вітальне звернення з друкованим текстом «Москва», близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 Травня, портрет з зображенням Леніна та червоний плакат з зображенням «Серп і молот», - йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі за виготовлення комуністичної символіки відкрили справу / Фото: zp.npu.gov.ua

За даним фактом слідчим Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України".

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників забороненої законом діяльності.