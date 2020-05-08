Українцям нагадують, що за тоталітарну символіку можна “загриміти” на 15 діб
Про це інформує пресслужба відомства.
"В дні пам'яті та вшанування жертв Другої світової війни нагадуємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Щоб згадати своїх рідних, які поклали життя за волю України, не треба навішувати на себе стрічки незрозумілого походження. Тим більше, з такою символікою російські бойовики на Донбасі вбивають наших захисників", - зазначають у міністерстві.
У відомстві вказують, що за використання подібних символів передбачена адміністративна відповідальність - стаття 173/3 зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб. А також кримінальна відповідальність - стаття 436 вказує, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного, тобто нацистського, тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.