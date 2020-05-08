Українцям нагадують, що за тоталітарну символіку можна “загриміти” на 15 діб

У Міністерстві внутрішніх справ нагадують про заборону використання тоталітарної символіки під час вшанування жертв Другої світової війни.

Про це інформує пресслужба відомства.

"В дні пам'яті та вшанування жертв Другої світової війни нагадуємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Щоб згадати своїх рідних, які поклали життя за волю України, не треба навішувати на себе стрічки незрозумілого походження. Тим більше, з такою символікою російські бойовики на Донбасі вбивають наших захисників", - зазначають у міністерстві.

У відомстві вказують, що за використання подібних символів передбачена адміністративна відповідальність - стаття 173/3 зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб. А також кримінальна відповідальність - стаття 436 вказує, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного, тобто нацистського, тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.