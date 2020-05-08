До Австрії полетіли 200 українських заробітчан

До Австрії вилетіли 200 українських робітників чартером латвійської авіакомпанії "SmartLynx Airlines".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко у Twitter.

"До Австрії вилетів латвійський чартер SmartLynxCom з 200 українськими робітниками", - зазначив він.

Водночас Пристайко висловив сподівання, що невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку уряду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Частина українських заробітчан втратили або обмежили роботу через коронавірус в інших країнах.

30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи.