МОЗ тестуватиме на коронавірус поліцейських та нацгвардійців

Міністерство охорони здоров’я запровадить тестування на коронавірус співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час зустрічі з головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттою Сільвандер, повідомляє пресслужба відомства.

"Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати», — сказав Степанов.

Зазначається, що сторони також обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинації у контексті захисту від епідемій.

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.