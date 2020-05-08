Депутат "Слуги народу" підготував звернення до Прем'єра про відкриття дитсадків

Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов (фракція партії «Слуга народу») підготував депутатське звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією розпочати поступове відкриття дитячих садків навесні 2020 року.

Текст звернення оприлюднила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Наш депутат Володимир Воронов підготував дуже вчасне звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією почати поступове відкриття дитсадків вже навесні. Звісно ж, за умови суворого дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм... Під зверненням вже підписалося багато народних депутатів, в тому числі і я», – зазначила Кравчук.

Воронов у своєму зверненні пропонує поетапне послаблення карантинних заходів для закладів дошкільної освіти з чітким дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

«І етап – дозвіл на організацію «чергових груп» у дитячих садках, позашкільних закладах, дитячих центрах, з обмеженням часу перебування в закладі та обмеженням кількості дітей у приміщенні – для батьків, які мають документи (довідки) з місця роботи про необхідність виконання трудових обов’язків, для дітей із особливими потребами, а також для невідкладних випадків. ІІ етап – дозвіл на організацію короткочасового перебування дітей і денного догляду за дітьми. ІІІ етап – поновлення повноцінного освітнього процесу або надання послуг дитячими закладами», – уточнив депутат.

При цьому Воронов та депутати, які підписалися під зверненням, просять главу уряду розглянути можливість відкриття закладів дошкільної освіти з 1 червня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади освіти, торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Згодом Кабмін продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

За даними ЦГЗ, в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.