ПЛР-тести робитимуть усім померлим, які мали симптоми COVID-19 - Степанов

В усіх померлих, які за життя мали симптоми коронавірусної хвороби, відбиратимуть матеріал для проведення ПЛР-тестування, яке є обов'язковим у таких випадках.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обов’язковим є проведення ПЛР-тестування у померлого, якщо були якісь клінічні симптоми COVID-19», - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на ранок 8 травня в Україні підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померла 361 людина.