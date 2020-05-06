Раді пропонують дозволити не декларувати майно радникам Президента на громадських засадах

Раді пропонують дозволити не декларувати майно радникам Президента на громадських засадах

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики визнав некорупційним і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook.

"Щойно голосами частини "Слуг народу" та ОПЖЗ визнано некорупційним та рекомендовано приймати за основу і в цілому законопроєкт 3355-1, який дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх, які не проживають з декларантом", - написав Юрчишин.

Крім того, законопроєкт передбачає недекларування радниками на громадських засадах Президента України.

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"Все це прикривалося потребою декларуватися членам Наглядових рад державних підприємств. На врегулювання якого спрямований альтернативний 3355. Який комітет... відхилив", - зазначив Юрчишин.

Він додав, що законопроєкт №3355-1 має з'явитися у порядку денному позачергового засідання Ради 12 травня.

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