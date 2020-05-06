Раді пропонують дозволити не декларувати майно радникам Президента на громадських засадах

Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики визнав некорупційним і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook.

"Щойно голосами частини "Слуг народу" та ОПЖЗ визнано некорупційним та рекомендовано приймати за основу і в цілому законопроєкт 3355-1, який дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх, які не проживають з декларантом", - написав Юрчишин.

Крім того, законопроєкт передбачає недекларування радниками на громадських засадах Президента України.

"Все це прикривалося потребою декларуватися членам Наглядових рад державних підприємств. На врегулювання якого спрямований альтернативний 3355. Який комітет... відхилив", - зазначив Юрчишин.

Він додав, що законопроєкт №3355-1 має з'явитися у порядку денному позачергового засідання Ради 12 травня.