Тимошенко заявляє, що отримала майже 150 мільйонів компенсації за політичні репресії

Тимошенко заявляє, що отримала майже 150 мільйонів компенсації за політичні репресії

Укрінформ
Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила отримання грошової компенсації збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, у розмірі майже 150 млн грн від резидента США на стадії досудового врегулювання.

Про це політик написала у Facebook.

"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність", - зазначила Тимошенко.

За її словами, це ще один доказ того, що її ув’язнення в 2011-2014 роках було політичною розправою.

Тимошенко наголосила, що, відповідно до законодавства, вона відразу задекларувала отриманий дохід.

Водночас, політик зауважила, що інших подробиць не повідомить "через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

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Напередодні, 3 травня, Юлія Тимошенко подала декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Згідно з даними електронної декларації, лідер "Батьківщини" отримала дохід - компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання – у розмірі 148 345 441 грн. Джерелом доходу вказані юридичні особи, зареєстровані за кордоном: Reid, Collins, Tsai LLP.

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