Тимошенко заявляє, що отримала майже 150 мільйонів компенсації за політичні репресії

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила отримання грошової компенсації збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, у розмірі майже 150 млн грн від резидента США на стадії досудового врегулювання.

Про це політик написала у Facebook.

"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність", - зазначила Тимошенко.

За її словами, це ще один доказ того, що її ув’язнення в 2011-2014 роках було політичною розправою.

Тимошенко наголосила, що, відповідно до законодавства, вона відразу задекларувала отриманий дохід.

Водночас, політик зауважила, що інших подробиць не повідомить "через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

Напередодні, 3 травня, Юлія Тимошенко подала декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Згідно з даними електронної декларації, лідер "Батьківщини" отримала дохід - компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання – у розмірі 148 345 441 грн. Джерелом доходу вказані юридичні особи, зареєстровані за кордоном: Reid, Collins, Tsai LLP.