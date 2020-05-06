Під час карантину зросла кількість нападів на журналістів - НСЖУ

Під час карантину спостерігалася посилена агресія щодо журналістів в Україні: так, у квітні сталося 10 нападів на представників ЗМІ, загалом же за чотири місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.

Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, інформує НСЖУ.

"Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів. У квітні сталося найбільше нападів на представників ЗМІ із початку року – 10. Загалом за 4 місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа. Найчастіше у квітні фізична агресія до журналістів проявлялася у Києві та області – 5 випадків, а також по інциденту трапилося у Черкасах, Одесі та на Львівщині, Донеччині і Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в НСЖУ, більшість випадків у квітні пов’язана із висвітленням журналістами теми дотримання карантину та інших подій, із ним пов’язаних.

Так, 22 квітня журналістів онлайн-видання "Перший Криворізький" охорона грубо виштовхала із території міськвиконкому, заборонивши бути присутніми на сесії міської ради під приводом карантинних заходів.

В Одесі 17 квітня охоронець монастиря виштовхував із території операторку "Української служби інформації" Владиславу Швець і вибивав із рук камеру.

2 квітня невідомі молодики напали на знімальну групу телеканалу ZIK у столичному Гідропарку під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, відвідування яких заборонено на час карантину.

29 квітня у Києві стався інцидент із перешкоджанням роботі журналістів із боку поліції. До кореспондента Нromadske.ua Богдана Кутєпова поліцейські застосували силу та зламали його техніку під приводом того, що він вів зйомку із забороненої зони. Знімальна група працювала над висвітленням протестів підприємців під будівлею Кабінету міністрів щодо карантинних заходів.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії до журналістів під час виконання професійних обов’язків та закликають правоохоронців до ретельних розслідувань, а громадян – до адекватного реагування на роботу журналістів.

"Карантинні обмеження піднімають рівень напруги у суспільстві, але кидатись із кулаками на журналістів, які під час епідемії виконують свою роботу, обурливо. Якщо рік тому у квітні ми зафіксували лише два напади, то нинішні 10 інцидентів – це саме "карантинний" антирекорд", – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. Його укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Експертна група також занесла до Індексу інформацію про інцидент, який трапився 30 березня із журналісткою інформагентства "Чернівці.Онлайн" Галиною Єреміцею. Невідомі чоловіки намагалися розбити її стрімерську апарату під час прямого ввімкнення з церкви у селі Снячів Чернівецької області.

Відповідно, у березні загальна кількість інцидентів із застосуванням фізичної сили до журналістів становить 5, у лютому – 6, у січні - 5, додали в НСЖУ.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.