Для заборони родичам бути на похороні померлих від COVID-19 немає підстав — експерт ЮНІСЕФ

Немає жодної підстави не дозволяти родичам померлих від COVID-19 бути присутніми на похороні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник програми з питань здоров'я, харчування і ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький.

"Жодних підстав для того, щоб не дозволяти родичам бути присутніми при похованні, звісно ж, немає. Коли людина вмирає від цього вірусу, вона вже не може крапельним шляхом передати захворювання: якщо до неї не торкатися, то й неможливо заразитися. Звісно, що там треба поводитися обережно, тіло треба обробити, але ніяких причин закривати в мішок, спалювати, я не бачу. Я говорю про те, що можна зробити людські умови для того, щоб попрощатися з рідною людиною. Не просто зашити в мішок і викинути, заспокоюючи громадську думку, а все-таки надати родині гідну можливість попрощатися. І незважаючи ні на що, залишатися людиною", - сказав Славуцький.

Він наголосив, що заяви політиків, нормативні документи, якими регламентується поховання померлих від COVID-19 у закритих мішках, умова кремації таких померлих мають елементи популізму, що грунтуються на страху людей.

"Щодня ми стежимо за цифрами хворих. Цей страх дуже швидко вихолощує людяність стосовно інших, якусь цивілізованість. Він може дуже швидко нас відкинути в Середньовіччя, коли ми будемо один на одного дивитися, як на ворогів. Дуже важливо зберігати людяність і не можна перебільшувати (небезпеку)", - сказав Славуцький.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня постановою головного державного санітарного лікаря були визначені основні рекомендації щодо поховання померлих від COVID-19.

Станом на 5 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 697 випадків захворювання COVID-19. У світі кількість випадків захворювання на новий коронавірус перевищила 3,6 млн людей. Померло 252 420 людей. Одужали понад 1,2 млн людей.