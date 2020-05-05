Дослідження про дію антиретровірусної терапії на COVID-91 ще тривають - експерт ЮНІСЕФ

До призначень при COVID-19 антиретровірусної терапії слід ставитися обережно, тоскільки немає остаточного підтвердження ефективності такого лікування.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав керівник програми з питань здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький.

"Є випадки, коли люди, які перебували на антиретровірусній терапії, були менш сприйнятливі до вірусу, але це поки що поодинокі випадки, дослідження тривають. Робити остаточні висновки поки що рано. ... Я б дуже обережно до цього ставився і почекав би більш наукових висновків перед тим, як пропонувати людям лікування", - сказав Славуцький.

У той же час він зазначив, що у людей з ВІЛ, які правильно приймають антивірусні препарати, шанси захворіти на COVID-19 приблизно такі ж, як і у людини без ВІЛ.

"Однак, якщо вірусне навантаження підвищене, є супутні захворювання: діабет, гіпертонія, відзначається підвищена сприйнятність до цієї інфекції. Повторюся, цей вірус багато чому нас учить, а ми маємо робити правильні висновки: всі супутні захворювання потрібно діагностувати вчасно", - підкреслив Славуцький.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 697 випадків захворювання на COVID-19. У світі кількість випадків захворювання на новий коронавірус перевищила 3,6 млн людей. Померли 252 420 людей. Одужали понад 1,2 млн осіб.