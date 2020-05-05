Більшість українців – проти вояжів політиків на заходи до Дня перемоги в Москві

Понад 60% громадян України не підтримують ідею участі українських політиків у заходах до Дня перемоги в Москві.

Про це поінформував аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов 5 травня під час онлайн-презентації дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: як держава відзначатиме річницю перемоги над нацизмом?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як ми знаємо, такі заходи перенесені, відтерміновані, але тим не менше, деякі наші політики навряд чи відмовляться від поїздки до Москви на День перемоги через це. Загалом ідею їхньої участі у таких заходах не підтримують понад 60% опитаних людей по всій країні (50% зовсім не підтримують і 11,1% відповіли, що скоріше не підтримують), а підтримують 20% (10,4% цілком підтримують таку ідею і 10,2 – скоріше підтримують),» – зазначив Шаповалов.

При цьому в регіональному розрізі, за його словами, в усіх регіонах України переважає позиція засудження такого кроку: на заході – 72,3%, у центрі – 65%, на півдні – 50,6% і на сході – 48,9%. Хоча на півдні та сході, разом з тим, близько третини респондентів (29,4% та 28,9%) готові підтримати таку ідею.

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.