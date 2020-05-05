З медичної точки зору у забороні на відвідування парків немає сенсу — експерт ЮНІСЕФ

Карантин в Україні було запроваджено досить швидко і він був ефективний, але з медичної точки зору забороні на відвідування парків немає виправдання.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав керівник програми з питань здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький.

"Я б сказав, що досить швидко запровадили карантинні заходи. Мені здається, що це ефективно для уповільнення поширення інфекції. Інша справа, що я не бачу необхідності носити маски на вулиці. Тобто, з медичної точки зору навряд чи є виправдання тому, щоб не бігати у парках, не ходити в парках, але, так чи інакше, адміністративні вказівки потрібно виконувати", - сказав Славуцький.

Він зазначив, що більш ефективним у профілактиці COVID-19 є дотримання соціальної дистанції, дотримання норм елементарної гігієни.

"Більш ефективно - тримати дистанцію, постійно мити руки і не торкатися до обличчя. Відомо, що це інфекція, що передається крапельним і контактним шляхом. Якщо знаходитися на відстані двох метрів від людини, то при розмові, співі, чханні, кашлі - частинки не долітають до тебе. Однак, потрібно пам'ятати, що ви можете самі не захворіти, але стати переносником інфекції, взятися брудними руками за дверну ручку, а потім за неї візьметься інша людина - ось таким чином і відбувається поширення захворювання", - підкреслив Славуцький.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 697 випадків COVID-19.

У світі кількість випадків коронавірусу перевищила 3,6 млн. Померло 252 420 людей. Одужали понад 1,2 млн осіб.