МОЗ проситиме 11 мільярдів на зарплати медикам - Степанов

Про це на брифінгу 5 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб підвищити заробітну плату 435 тис. медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. Ми будемо звертатися до уряду і потім до ВР щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медпрацівники вже в цьому році повинні отримувати збільшення заробітної плати не менше ніж до 50%", - сказав Степанов.

Також, за словами Степанова, МОЗ проведе аналіз госпітальної інфраструктури, розпочнеться робота над створенням українських протоколів лікування.

"З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі. З 11 травня МОЗ розпочинає розробку та затвердження державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі", - сказав Степанов.

Після цього, за його словами, МОЗ розробить справедливі тарифи, на основі яких буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році.

"Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових зарплатах для працівників галузі та якісних стандартах медичних послуг", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи.

Раніше Степанов заявляв, що після переходу на нову систему фінансування медзакладів у межах другого етапу медреформи 984 лікарні мають дефіцит фінансування від 10% до 50%, і це може призвести до скорочення медпрацівників.

За його словами, недофінансовані також протитуберкульозна медична служба, психіатричні лікарні та високоспеціалізований медичний напрямок.