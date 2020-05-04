Суд знову переніс розгляд справи Мартиненка

Судове засідання у справі щодо незаконного заволодіння коштами НАЕК «Енергоатом» і ДП «СхідГЗК», фігурантом якої є колишній народний депутат Микола Мартиненко, знову перенесено, цього разу - на 12 травня.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд у Facebook.

"Сьогодні до ВАКС надійшло клопотання від адвоката одного з обвинувачених з проханням відкласти судове засідання. Клопотання мотивовано тим, що її підзахисний наприкінці квітня повернувся в Україну, а тому згідно з постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2”, зобов’язаний залишатися на самоізоляції упродовж 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Колегія суддів ВАКС, розглянувши це клопотання, зазначила, що положення постанови уряду щодо самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон та не мають лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19, не поширюються на учасників судових проваджень у разі необхідності їх прибуття на виклик до суду. Одночасно, колегія суддів постановила провести судове засідання у режимі відеоконференції із різними залами судових засідань ВАКС, аби забезпечити обмежувальні заходи. Зокрема, обвинувачений, який повернувся наприкінці квітня в Україну, перебував в окремому залі судових засідань.

Водночас зазначається, що на сьогоднішнє засідання суду не прибули двоє адвокатів через хворобу, наявність якої документально підтвердили. Таким чином, четверо обвинувачених залишились без захисників.

"З огляду на ці обставини суд відклав проведення судового засідання на 12 травня о 14:00", - поінформували у ВАКС.

Як повідомлялося, попереднє засідання суду у цій справі, заплановане на 28 квітня, не відбулося через неявку двох обвинувачених та їхніх захисників.

Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо народного депутата 8-го скликання Миколи Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.