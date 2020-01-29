Справа Мартиненка: суд відмовився переносити розгляд на 2,5 місяця

Вищий антикорупційний суд продовжить 6 лютого розгляд справи щодо незаконного заволодіння коштами "Енергоатому", одним із фігурантів якої є колишній народний депутат Микола Мартиненко.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"6 лютого суд продовжить розгляд у справі щодо незаконного заволодіння коштами "Енергоатому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні 29 січня виступили зі вступними промовами майже всі обвинувачені та їхні захисники, окрім одного фігуранта провадження та його адвоката. Ця адвокат клопотала про перенесення засідання на 2,5 місяця з метою ознайомлення з усіма матеріалами справи.

"Колегія суддів ВАКС відмовила в задоволенні клопотання, оскільки на попередніх засіданнях їй вже було надано час для ознайомлення. Наступне засідання, з урахуванням раніше наданого часу на ознайомлення, відбудеться 6 лютого 2020 року", - зазначили у САП.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.