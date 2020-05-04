Питання із заробітчанами стає політизованим – Немчінов

Питання про виїзд українців на роботу за кордон, зокрема в Польщу, заполітизоване, адже громадяни можуть пересуватись через автомобільні пункти пропуску на кордоні.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю "PravdaTUT Lviv".

"Мені здається, що тема дуже сильно стає заполітизованою, тому що в нас відкриті автомобільні переходи з Польщею, у нас відкриті "Ягодин" і "Краківець", - сказав він.

Посилаючись на статистику Держприкордонслужби, Немчінов зазначив, що українці як в'їжджають в Україну, так і вільно виїжджають за її межі.

"І проблеми з Польщею, із заробітчанами взагалі не існує. Кожен, хто має можливість проїхати в Польщу, а ще, наголошую, є обмеження поляків, що вони не впускають, це їхні внутрішні обмеження, хто має завчасно карту побуту, тобто має офіційне місце роботи і праці, він спокійно їде в Польщу через автомобільні перевезення", - підкреслив міністр.

Водночас він додав, що "ажіотаж" щодо заробітчан був у випадку країн, які не мають сухопутного кордону з України. Зокрема, Естонія офіційно звернулася до уряду, і люди офіційно поїхали туди на 3 місяці на роботу.

Водночас Немчінов наголосив, що проблемою є "човникові міграції", коли люди не відбувають карантин, порушують його, сплачують 17 тисяч гривень адмінштрафу на кордоні і далі їдуть у Європу.

"Проходить два-три дні - і вони знову повертаються в Україну. Український прикордонник не має права не впустити громадянина України, і повторюється вся та ситуація. Тобто, ми оцей цикл, замість того щоб вони провели на самоізоляції, порушуємо і постійно відтерміновуємо загальний термін карантину", - наголосив міністр Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.