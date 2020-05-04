Алкоголь ускладнює перебіг COVID – медики

Часте вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі, а у разі зараження, ускладнює перебіг захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Пам’ятайте, безпечної дози алкоголю не існує. Вживання алкоголю шкідливе для серцево-судинної системи, викликає гіпертонію та збільшує ризики інсультів і онкозахворювань. Зловживання алкогольними напоями викликає цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь спричиняє залежність. В Україні понад 70% людей, які померли від ускладнень, спричинених COVID-19, мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. У деяких випадках — поєднання цих хвороб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі немає імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна.

У ЦГЗ нагадали, що поза організмом людини вірус втрачає свою життєздатність. SARS CoV-2 на зовнішніх поверхнях залишається небезпечним для людини протягом 3-4 годин. Людина може інфікуватися в результаті дотику до таких предметів або поверхонь, а потім – до очей, носа або рота.

"Таким чином, щоб запобігти інфікуванню, найкраще не чіпати обличчя брудними руками та ретельно мити руки. Якщо ви підозрюєте, що якийсь предмет або поверхні можуть бути забрудненими і містити вірус, помийте обробіть їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%", - додали в ЦГЗ.

В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.