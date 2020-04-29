Батько Гандзюк вважає, що генпрокурор виконала вимогу адвокатів Мангера

Віктор Гандзюк не задоволений дочасним завершенням слідства у справі убивства його дочки Катерини Гандзюк.

Про це він заявив у Facebook.

Він, зокрема, зазначив, що звільнений заступник генпрокурора Віктор Трепак, який був куратором слідства у цій справі, "обіцяв розгорнути масштабне розслідування Херсоньского організованого злочинного угруповання, обіцяв провести перехресні допити всіх затриманих, обіцяв здобути покази організаторів вбивства і потужно вийти на замовників, обіцяв спробувати дійти не тільки до Мангера, але й до інших бенефіціарів терору в області".

Водночас Гандзюк вказує, що новий генпрокурор і її нова команда нічого з цього не виконали.

"І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить ми не будемо працювати". Вдумайтесь у це божевілля. У прокуратури було ще три місяці... Три місяці, щоб працювати, щоб пробувати, щоб не покладаючи рук мобілізувати все, що можна, щоб отримати якомога більше інформації від ключових затриманих вбивць - Левіна та Павловського", - коментує він.

Гандзюк вважає, що генпрокурор виконала вимогу адвокатів голови Херсонської ОДА Владислава Мангера про передачу цієї справи до суду без показів Левіна і Павловського.

"Ви, прокурори, не виконали свою роботу. Не допитали. Не розкололи. Не провели. Не зробили. Не спробували. Вам байдуже. Вам насправді байдуже на справу, на Катю, на її друзів, на мене, вам навіть байдуже на Президента, який особисто брав участь у справі", - написав він.

На думку Гандзюка, успішне розслідування убивства його дочки "може захистити сотні і тисячі людей, може стати запобіжником, може стати символом".

"Але при такому ідіотському і легковажному ставленні Офісу генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде", - резюмував він.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Своєю чергою активісти виступили із заявою, що справу про організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши проведення усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

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Крім того, у січні цього року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.