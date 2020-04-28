Суд зобов'язав НАБУ порушити справу відносно Венедіктової за заявою Стерненка
Укрінформ
Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро за заявою активіста Сергія Стерненка зареєструвати провадження через недостовірне декларування майна генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила мою скаргу на бездіяльність слідчого та зобов‘язала НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Ірини Венедіктової", - зазначив він.
Стерненко додав, що після внесення відомостей до ЄРДР клопотатиме про дослідження фактів недекларування відомостей про право оренди/користування квартири Венедіктовою, про що повідомили журналісти програми «СХЕМИ».