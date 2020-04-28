Українські військові пілоти можуть доставити медзасоби до Балтії та Близького Сходу

Українські військові льотчики найближчим часом можуть бути залучені до повітряної доставки медзасобів до країн Балтії та країн Близького Сходу.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Найближчим часом українські військові льотчики можуть бути залучені до повітряної доставки медзасобів до країн Балтії та країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні.

Військово-транспортна авіація повітряних сил продовжує повітряні перевезення медичних засобів з Китаю для України та західних партнерів.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, разом з цивільними літаками авіаліній «Антонова» гуманітарні рейси виконують і військові транспортники Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил.

Ці літаки вже здійснили два рейси з Китаю до України та три рейси з КНР до Румунії. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу.

Рейси здійснюють у рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання найнеобхідніших медичних засобів для виявлення та протидії поширенню COVID-19.