Українські військові пілоти можуть доставити медзасоби до Балтії та Близького Сходу

Українські військові пілоти можуть доставити медзасоби до Балтії та Близького Сходу

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Укрінформ
Українські військові льотчики найближчим часом можуть бути залучені до повітряної доставки медзасобів до країн Балтії та країн Близького Сходу.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Найближчим часом українські військові льотчики можуть бути залучені до повітряної доставки медзасобів до країн Балтії та країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні.

Військово-транспортна авіація повітряних сил продовжує повітряні перевезення медичних засобів з Китаю для України та західних партнерів.

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За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, разом з цивільними літаками авіаліній «Антонова» гуманітарні рейси виконують і військові транспортники Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил.

Ці літаки вже здійснили два рейси з Китаю до України та три рейси з КНР до Румунії. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу.

Рейси здійснюють у рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання найнеобхідніших медичних засобів для виявлення та протидії поширенню COVID-19.

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