Гроші на форум пам'яті жертв Голодомору витрачалися через Рrozorro - В'ятрович

Гроші на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору були витрачені через систему Рrozorro.

Про це народний депутат, колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці у Facebook.

"Користуючись нагодою, повторю тут для «прискіпливого» слідства: електронні архіви теж зберігають все - фінансові питання щодо організації Міжнародного форуму пам’яті Голодомору були і є публічними, зокрема торги відбувалися через Рrozorro", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович (фракція партії "Європейська солідарність") 28 квітня дав свідчення під час допиту в Державному бюро розслідувань як свідок у справі щодо коштів, витрачених на проведення Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.

У листопаді 2019 року народний депутат Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу") повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою про те, що ексголова УІНП Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.