"Дарниця" за п'ять років випустила понад 40 власних розробок

Фармацевтична фірма «Дарниця» інтенсивно розробляє нові препарати, інвестуючи в них і власні кошти.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє кореспондент агентства.

"За останні 5 років “Дарниця” випустила понад 40 нових брендів, у розробку яких ми інвестували 35,3 млн євро. У 2020 році плануємо зареєструвати 11 нових найменувань лікарських засобів у 27-ми дозуваннях та типах упаковок. П’ять препаратів вже отримали дозвіл до реалізації", - зазначив Шимків.

Він уточнив, що "Дарниця" розширила лінійку назальних спреїв, седативних засобів та засобів для регуляції фізіологічного ритму кишківника. В категорії рецептурних ліків представила збалансований кристалоїдний розчин для корекції порушень електролітного балансу, препарат для лікування подагри і подвійну комбінацію антигіпертензивних лікарських засобів, що є оптимальною для ефективного контролю артеріального тиску.

Також Шимків розповів, що у 2019 році “Дарниця” провела ребрендинг і представила нову стратегію, зокрема плануючи зокрема, стати лідером у комплексних генериках. Розвиваючи продуктове портфоліо, компанія дотримується обраної стратегії - фокусуватися на лікуванні найбільш розповсюджених в Україні захворювань.

«Розробку нових препаратів ми ведемо у співпраці з науково-медичною спільнотою, і наразі наш портфель включає понад 60 продуктів на різних етапах фармацевтичної розробки, які ми плануємо зареєструвати до 2023 року. Це результат як власної розробки “Дарниці”, так і кооперації з міжнародними компаніями. На дослідження і розробку нових продуктів компанія щорічно спрямовує понад 40% від загального обсягу інвестицій», - сказав Шимків.