Україні слід готуватись до таких лісових пожеж, як в Австралії - експерт

Через зміну клімату Україні слід готуватись до протидії масовим лісовим пожежам, як в Австралії та США.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

"За рішенням уряду, зараз ДСНС виділяють 145 млн гривень. Але ж ДСНС – це ліквідація, а передусім наразі потрібні кошти, щоб не допустити надзвичайних ситуацій. Треба нарешті зрозуміти: клімат змінився, ми живемо вже ніби на півночі Одеської області, в сухому степовому чи лісостеповому кліматі з сильними вітрами. Якщо наші лісові пожежні станції не вміють боротися з природними пожежами, які досі ми спостерігали у Австралії, Португалії, США, то треба перебудовуватися і готуватися до нових викликів», - зазначив Зібцев.

На допомогу ДСНС, вважає експерт, варто залучати синоптиків, які мають прогнозувати рівень пожежної небезпеки в лісах, а також використовувати пожежну авіацію.

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"Але головне, все ж, - до липня створити мобільний загін пожежників з гелікоптером, який вилітатиме на виклик, незалежно від того, чия земля: ліси, заплава, торф. І реагувати миттєво, як тільки вогонь зайняв 1000 га і вказано 5-ий клас пожежної небезпеки (сподіваюся, вказано буде все ж Укргідрометцентром). Це заощадить великі кошти. Зараз пожежна авіація теж вилітає досить швидко, але авіаційне гасіння без чіткого протоколу взаємодії з кваліфікованою групою пожежників та без наземної підтримки не таке ефективне", - розповів директор центру.

На думку Зібцева, в Україні має діяти універсальна інстанція, яка б доповідала щодня про місця та площі займань.

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Директор центру також зазначив, що тренінги, які зараз проводять для пожежників, часто не мають довготривалого ефекту. "Наш центр пробував проводити тренінги в Чорнобилі. Але якщо вертикаль не примушує працівників впроваджувати те, що ми їм даємо, - це втрачений час: провели тренінг, а люди забули, з них ніхто нічого не вимагає. У нас є і фахівці, і компетентні структури, але треба зараз перебудувати їхню роботу відповідно до ризиків", - переконаний експерт.

На думку Зібцева, державі необхідна міжвідомча структура для реагування на лісові пожежі. За статусом вона має бути вища за міністерство чи відомство та працювати при уряді під кураторством особисто Прем’єр-міністра чи Президента.