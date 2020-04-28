Під Чорнобилем локалізували останні два осередки пожежі

Рятувальники локалізовали останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора та с. Рудьки – Буряківка у Зоні відчуження.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні відчуження локалізовано останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора та с. Рудьки – Буряківка.Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у Зоні відчуження продовжуються заходи щодо гасіння окремих осередків торф’яників в Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.

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Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень, уточнили у ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.