Рятувальники продовжують гасити осередки тління трави під Чорнобилем та на Житомирщині

На Житомирщині та в Зоні відчуження триває гасіння осередків тління трави та деревини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"На Житомирщині станом на 7 год. 28 квітня надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 221 чоловік та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Також рятувальники надають допомогу працівникам Білокоровицького та Олевського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 108 чоловік та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

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Водночас на Київщині у Зоні відчуження рятувальники надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

"Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 4 шляхопрокладачі Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 10 км мінералізованих смуг", - зазначають у ДСНС.

До гасіння залучено 1 тис. 133 чоловіки та 262 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 37 чоловік особового складу та 225 одиниць техніки. Авіацією ДСНС 27 квітня здійснено 30 скидів (60 т води).

Фото: ДСНС