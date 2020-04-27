На Житомирщині загасили ще одну лісову пожежу

Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки на Житомирщині поблизу села Нагоряни.

Про це ДСНС повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Нагоряни на території Нагорнянського лісництва", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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На Житомирщині та Київщині майже 1500 рятувальників продовжують гасіння осередків лісових пожеж.

Фото: ДСНС