На Житомирщині загасили ще одну лісову пожежу

На Житомирщині загасили ще одну лісову пожежу

Укрінформ
Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки на Житомирщині поблизу села Нагоряни.

Про це ДСНС повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Нагоряни на території Нагорнянського лісництва", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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На Житомирщині та Київщині майже 1500 рятувальників продовжують гасіння осередків лісових пожеж.

Фото: ДСНС

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