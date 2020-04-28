В Україні прогнозують нову масштабну хвилю пожеж

З кінця березня до 23 квітня в Житомирській та Київській областях від пожеж постраждало орієнтовно 40-50 тисяч гектарів територій: якщо не вжити термінові заходи, то в липні в Україні може виникнути друга, більш масштабна та руйнівна, хвиля пожеж.

Про в інтерв’ю Укрінформу повідомив директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

«На 13 квітня в зоні відчуження фіксували 20 000 га, під кінець минулого тижня там було вже мінімум 30 000, за її межами додалося ще мінімум 5-7 тисяч. Так що стрімко наближаємося до 50 000 га – гадаю, загалом вийде не менш як 40-50 тисяч у Житомирській і Київській областях на період з 29 березня по 23 квітня», - розповів Зібцев.

Він пояснив, що молода трава, яка зараз з’являється, незабаром зупинить нинішній цикл пожеж, однак друга хвиля може розпочатись у червні, якщо буде посуха. Найбільші ж пожежі зазвичай починаються орієнтовно з 25 липня.

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Зібцев повідомив, що Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж на 10 сторінках виклав рекомендації Президенту, Кабміну, ДСНС, Держлісагентству, місцевим органам влади і міжнародним організаціям, аби вони могли вжити заходи для протидії наступній хвилі пожеж.

«У нас є півтора-два місяці на дії. Якщо не зміняться принципові обставини, описані у зверненні, у нас почнеться друга хвиля пожеж, можливо, масштабніша першої», - попередив Зібцев.

Як повідомляв Укрінформ, у Київській та Житомирській областях продовжується ліквідація масштабних лісових пожеж. На Київщині пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси. Станом на 7 год. 28 квітня у Чорнобильській зоні підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Станом на 7 год. 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.