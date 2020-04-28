На Житомирщині триває ліквідація сімох локалізованих осередків лісової пожежі

У лісництвах Олевського і Овруцького районів Житомирської області триває ліквідація локалізованих осередків займань, ситуація контрольована.

Про це повідомляє ДСНС.

«Ситуація з лісовими пожежами в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області контрольована. 28 квітня в Овруцькому районі силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства. До гасіння залучено 221 чоловік та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Зазначється, що 26 квітня ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка). Наразі тривають роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе).

Крім того, 27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Нагоряни на території Нагорянського лісництва.

В Олевському районі вживають заходів з ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски).

Силами ДСНС надається допомога працівникам Білокоровицького та Олевського лісового господарств. До гасіння залучено 108 чоловік та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків.

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: dsns.gov.ua