Справа на 33 мільйони: СБУ викрила розкрадання у Міноборони

На Дніпропетровщині СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрила незаконну схему привласнення держкоштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Встановлено, що протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони України, в особі керівника одного з центральних управлінь Збройних Сил України у Києві, та комерційною структурою Кривого Рогу було укладено низку договорів. Комерсантам була надана «протекція» у межах угод на постачання МО мастильних засобів на загальну суму понад 33 мільйони гривень, що виготовляються підрядником за власними технічними умовами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували, що комерсанти поставили до ЗСУ мастильні матеріали суттєво нижчої категорії якості, ніж вказано в умовах закупівлі, й відповідно значно дешевші.

Незважаючи на невідповідність умовам якості продукції, постачальники внесли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про реальну вартість матеріалів. Встановлено, що тільки у межах виконання однієї із угод комерсанти завдали державним інтересам збитки у розмірі більш ніж 1 мільйон гривень, що підтверджено відповідними експертизами.

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Під час проведення обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва комерційної структури правоохоронці вилучили додаткові речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження представнику Збройних Сил України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття незаконної оборудки здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Прокуратури Дніпропетровської області.