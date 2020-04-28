СБУ на Донеччині блокувала постачання неякісних захисних масок для залізничників

Механізм розкрадання бюджетних коштів на суму понад 10 мільйонів гривень, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу, викрила Служба безпеки України на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Краматорська розробила схему привласнення коштів регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», виділених на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Зловмисниця планувала поставити залізничному підприємству понад 700 тисяч захисних масок сумнівного походження за завищеними цінами. За попередніми оцінками експертів, втрати держави через оборудку могли становити понад десять мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці блокували постачання партії контрафактних масок та запобігли завданню збитків державним інтересам. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.