СБУ викрила понад 240 осіб, які "розганяли" в інтернеті фейки про COVID-19

Кіберфахівці Служби безпеки України на цей час викрили понад 240 інтернет-агітаторів, які поширювали панічні чутки про коронавірус.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Станом на 28 квітня кіберфахівці Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, який поширював різноманітні фейки про COVID-19. Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням РФ. Вони «працювали» в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі. Стосовно них розпочато кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Зокрема, жительці Конотопа повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Жінка в одній із заборонених в Україні соцмереж поширювала заклики щодо зміни конституційного ладу в державі та підтримувала ідею створення так званої «Новоросії». Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Національна поліція за матеріалами СБУ вже склала понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Як повідомлялося, голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж «Однокласники» і «ВКонтакте» та інших вебресурсів РФ.